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ПУЛЬС
Госкомтранс Башкирии закупит 100 новых НЕФАЗов// 09.11.2016
Все эти автобусы будут переданы государственному перевозчику «Башавтотранс».
Фото: Кристина Дейнеко
Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил о проведении 28 ноября тендера, по итогам которого отберет поставщика 100 городских автобусов большой вместимости марки «НЕФАЗ» (или эквивалентов). Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.
В техническом задании оговаривается, что автобусы должны быть новыми (не ранее 2016 года выпуска), на газовом двигателе и оборудованы системой ГЛОНАСС. Пассажировместимость автобуса должна составить 92 места, в том числе 23 места для сидения.
Начальная цена закупки – 647,58 млн руб.
Все автобусы будут переданы единственному государственному перевозчику – «Башавтотранс». Как ранее писала «Медиакорсеть», все эти автобусы будут работать в Уфе.
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