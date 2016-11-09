Госкомтранс Башкирии закупит 100 новых НЕФАЗов

Ольга КОРЗИК

Все эти автобусы будут переданы государственному перевозчику «Башавтотранс».

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил о проведении 28 ноября тендера, по итогам которого отберет поставщика 100 городских автобусов большой вместимости марки «НЕФАЗ» (или эквивалентов). Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

В техническом задании оговаривается, что автобусы должны быть новыми (не ранее 2016 года выпуска), на газовом двигателе и оборудованы системой ГЛОНАСС. Пассажировместимость автобуса должна составить 92 места, в том числе 23 места для сидения.

Начальная цена закупки – 647,58 млн руб.

Все автобусы будут переданы единственному государственному перевозчику – «Башавтотранс». Как ранее писала «Медиакорсеть», все эти автобусы будут работать в Уфе.