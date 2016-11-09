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9 ноября, среда
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ПУЛЬС
Новый совет директоров Башнефти пересмотрит мотивационные программы компании// 09.11.2016
Совет директоров назначен на 10 ноября.
Фото: Кристина Дейнеко
Совет директоров "Башнефти" 10 ноября рассмотрит вопрос о мотивационных программах, сообщает «Интерфакс». Также в повестку заседания включен вопрос об утверждении положения "Башнефти" о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции.
Программа долгосрочной мотивации работников «Башнефти» на 2015-2019 годы была принята в конце 2015 года. Она предусматривала ежегодное достижение ряда стратегических целей, в том числе учитывался показатель совокупного дохода акционеров в сравнении с отраслевыми конкурентами. В этом году число участников программы было увеличено со 150 человек до 335. Ожидалось, что половина из них получат вознаграждение акциями.
Условия программы обязывали высший и средний менеджмент компании направлять не менее 50% совокупного годового дохода на приобретение акций «Башнефти». Продать эти акции они могли в течение 1 года с даты приобретения.
Участники программы приобретают привилегированные акции, которые находятся на балансе 100-процентной дочерней компании "Башнефти" - "Башнефть-инвест".
В середине июня члены правления "Башнефти" впервые купили акции компании в рамках опционной программы. Исходя из цены "префа" на момент покупки (15 июня) - 1930 рублей, в целом на покупку акций топ-менеджмент мог потратить до 262 млн рублей, из которых более 100 млн рублей - экс-президент компании Александр Корсик. В результате в настоящее время членам правления "Башнефти" принадлежит 0,0764% уставного капитала.
Напомним, что в октябре «Роснефть» купила контрольный пакет акций «Башнефти».
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