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ПУЛЬС

В Зауралье построят новый подземный рудник

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.11.2016
По предварительным расчетам, его производительность составит около трех миллионов тонн руды в год.

Правительство региона и «Башкирская медь» подписали соглашение об оказании государственной поддержки строительству подземного рудника месторождения «Юбилейное» в Хайбуллинском районе Башкирии.

Стройка включена в Реестр приоритетных инвестиционных проектов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.  На начальном этапе  инвестору будут предоставлены предусмотренные законодательством преференции: льготы по налогам на имущество и на прибыль в части зачисляемой в бюджет республики. «Башкирская медь» со своей стороны проинвестирует проект на 40,4 миллиарда рублей. 

По предварительным расчетам, производительность нового рудника составит около трех миллионов тонн руды в год, что позволит добывать ежегодно 36 тысяч тонн меди и 10 тысяч тонн цинка. Это обеспечит загрузку собственной обогатительной фабрики. Строительство планируется завершить к 2026 году. При этом на предприятии будут созданы новые рабочие места – к нынешним 445 работникам добавится почти полторы тысячи вакансий. Ожидается, что размер средней зарплаты на руднике превысит 70 тысяч рублей. 

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