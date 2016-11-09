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9 ноября, среда
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ПУЛЬС
В Зауралье построят новый подземный рудник// 09.11.2016
По предварительным расчетам, его производительность составит около трех миллионов тонн руды в год.
Правительство региона и «Башкирская медь» подписали соглашение об оказании государственной поддержки строительству подземного рудника месторождения «Юбилейное» в Хайбуллинском районе Башкирии.
Стройка включена в Реестр приоритетных инвестиционных проектов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. На начальном этапе инвестору будут предоставлены предусмотренные законодательством преференции: льготы по налогам на имущество и на прибыль в части зачисляемой в бюджет республики. «Башкирская медь» со своей стороны проинвестирует проект на 40,4 миллиарда рублей.
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