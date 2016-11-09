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ПУЛЬС

Два вуза из Башкирии вошли в перечень лучших в стране по итогам независимой оценки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 09.11.2016
Всего анализировалось работа более 500 высших учебных заведений.

Фото: Кристина Дейнеко

Башкирский госуниверситет (БашГУ) и Уфимский авиационный университет (УГАТУ) вошли в перечень 67 лучших вузов России. Независимую оценку работы проводил «Социальный навигатор» МИА "Россия сегодня".

При принятии решения о включении в число лучших учитывались девять факторов. Среди них – доступность информации о вузе, впечатления студентов о преподавателях и материально-технической базе. С учетом всех данных формировался так называемый интегральный показатель вуза. У БашГУ он составил 81,85, а у УГАТУ – 81,02. Работа других башкирских вузов также анализировалась, но они набрали меньшее количество баллов и в итоговый перечень не вошли.

Всего в исследовании приняло участие более ста тысяч человек из 82 регионов России. Оценивалась работа 503 российских вузов.

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