В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В очереди на жилье в республике стоит примерно 265 тысяч человек.

Фото: Азат Гиззатуллин

Председатель госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Халит Махмудов сообщил, что в республике разработана новая жилищная программа. Она направлена на поддержку семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, отметил чиновник на заседании комитета по жилищной политике Госсобрания региона.

На сегодняшний день в Башкирии в улучшении жилищных условий нуждается около 90 тысяч семей, это примерно 265 тысяч человек.

- Нуждающиеся разделены по категориям. Есть семьи, которые хотят взять ипотеку, но в банке не оформляют займ из-за недостаточного ежемесячного дохода. Есть те, кому хватит только дополнительного субсидирования процентной ставки. – сказал Халит Махумудов. – Но большой процент семей ни при каких условиях не могут позволить себе жилье, и конечно всем им нужно помогать. И даже по льготной цене фонда развития жилищного строительства квартиру могут приобрести лишь 15 процентов семей.

Новая программа рассчитана до 2025 года и разделена на два этапа, первый из которых будет реализован до 2021 года.

Генеральный директор фонда развития жилищного строительства республики Григорий Невоструев отметил, что в рамках новой программы будет вестись строительство жилья эконом-класса. Также будет осуществляться поддержка граждан на возвратной основе при индивидуальном жилищном строительстве.