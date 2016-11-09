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9 ноября, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей// 09.11.2016
В очереди на жилье в республике стоит примерно 265 тысяч человек.
Фото: Азат Гиззатуллин
Председатель госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Халит Махмудов сообщил, что в республике разработана новая жилищная программа. Она направлена на поддержку семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, отметил чиновник на заседании комитета по жилищной политике Госсобрания региона.
На сегодняшний день в Башкирии в улучшении жилищных условий нуждается около 90 тысяч семей, это примерно 265 тысяч человек.
Новая программа рассчитана до 2025 года и разделена на два этапа, первый из которых будет реализован до 2021 года.
Генеральный директор фонда развития жилищного строительства республики Григорий Невоструев отметил, что в рамках новой программы будет вестись строительство жилья эконом-класса. Также будет осуществляться поддержка граждан на возвратной основе при индивидуальном жилищном строительстве.
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