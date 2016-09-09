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ПУЛЬС
Российский миллиардер поможет построить центр фехтования в Уфе// 09.09.2016
Алишер Усманов пообещал это главе Башкирии Рустэму Хамитову.
Фото: kremlin.ru
Президент Международной федерации фехтования (ФИЕ), российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов может помочь со строительством центра фехтования в Уфе, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на ТАСС. Об этом с господином Усмановым договорился глава республики Рустэм Хамитов.
Тему возведения центра мы уже обсудили с Алишером Усмановым и президентом Федерации фехтования России Александром Михайловым. Первый центр построен в Курской области, а второй они хотели бы помочь построить здесь, в Уфе»,— сказал господин Хамитов.
О строительстве центра власти Башкирии сообщили после Олимпиады-2016 в Рио-де-Женейро, где башкирские спортсмены Тимур Сафин и Артур Ахматхузин завоевали золотые медали в составе сборной России.
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