Российский миллиардер поможет построить центр фехтования в Уфе

Алишер Усманов пообещал это главе Башкирии Рустэму Хамитову.

Фото: kremlin.ru

Президент Международной федерации фехтования (ФИЕ), российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов может помочь со строительством центра фехтования в Уфе, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на ТАСС. Об этом с господином Усмановым договорился глава республики Рустэм Хамитов.

Тему возведения центра мы уже обсудили с Алишером Усмановым и президентом Федерации фехтования России Александром Михайловым. Первый центр построен в Курской области, а второй они хотели бы помочь построить здесь, в Уфе»,— сказал господин Хамитов.

О строительстве центра власти Башкирии сообщили после Олимпиады-2016 в Рио-де-Женейро, где башкирские спортсмены Тимур Сафин и Артур Ахматхузин завоевали золотые медали в составе сборной России.