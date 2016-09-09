В Башкирии составят рейтинг муниципалитетов по работе с инвесторами

Наталья КУЗНЕЦОВА

Он будет формироваться ежегодно.

Фото: ufa.jjew.ru

Минэкономразвития Башкирии ежегодно до 1 июня будет формировать рейтинг городов и районов по работе с инвесторами. Такое правило установлено постановлением правительства республики от седьмого сентября.

Рейтинг будет формироваться по нескольким показателям эффективности. Среди них – соответствие муниципалитета российскому стандарту развития конкуренции и эффективность работы по обеспечению благоприятного инвестклимата.

Как следует из документа, каждый город и район должен будет разработать специальную дорожную карту по работе с инвесторами. Итоги работы будут ежегодно предоставляться главе региона.