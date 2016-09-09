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9 сентября, пятница
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ПУЛЬС
В 2015 году Уфа привлекла более 100 миллиардов инвестиций – Ялалов// 09.09.2016
Глава администрации Уфы ответил на вопросы горожан в прямом эфире.
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
В 2015 году столица Башкирии привлекла 112 млрд руб инвестиций. Такую сумму озвучил глава администрации города Ирек Ялалов в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» 8 сентября.
По его словам, эти инвестиции «уникальны по своей структуре», так как «в отличие от большинства городов России 90% из них – частные». Какие именно инвестпроекты были реализованы в прошлом году, глава администрации не уточнил. В этом году, по его словам, город идет «с превышением прошлого года на 5%». Он выразил надежду, что по итогам этого года сумма инвестиций будет выше, чем в прошлом.
- Среди крупных инвестиционных проектов, которые у нас реализуются, – проекты компании «Башнефть», «Интер РАО», ввод в эксплуатацию кабельного завода в Деме, комплекс бассейнов компании «Атлантика» и другие. Но самое главное – мы налаживаем и поток внутренних инвестиций, инвестиций в экономику города уфимских предпринимателей, - сказал Ирек Ялалов.
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