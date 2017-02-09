Консультационный центр «Рошфор»: Геополитика определит фон на финансовых рынках

Рынок реагирует на «сюрпризы» американского Белого дома.

Активность главы Белого дома была неоднозначно воспринята, как внутри страны, так и в мире в целом. Его план пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), а перед этим отказ от реализации Транстихоокеанского партнерства и иные протекционистские планы создают предпосылки для новых «торговых войн». По мнению аналитика консультационного центра "Рошфор" Максима Саттарова, заявления членов его команды о чрезмерной силе доллара закладывает основы «валютных войн». А решение о введении очередной порции санкций против Ирана, под действие которых попали физические и юридические лица не только Ирана, но и ОАЭ, Китая, Кувейта и Ливана может привести в целом к обострению геополитической обстановки на Ближнем Востоке. И, несмотря на то, что ни один из Центробанков не изменил параметры монетарной политики, на международном валютном рынке резко возросла волатильность с преимущественным снижением доллара США.

- Наступившая неделя - с 6.02 по 12.02, не будет обильной на макроэкономические отчеты. Наибольший интерес для мировых рынков будут представлять отчеты из Китая: по деловой активности в сфере услуг и торговому балансу. Вероятно, что давление на доллар сохранится, хотя нельзя исключать и его некоторого коррекционного восстановления после потерь января. Судьба основной валютной пары евро/доллар будет определяться в диапазоне 1,07 -1,08., - отметил Максим Саттаров.

Запланированная на предстоящую пятницу встреча Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ может спровоцировать повышенную активность в паре доллар/японская иена.

В целом, неделя может оказаться более спокойной и привести к формированию среднесрочных трендов по многим активам. При, условии, конечно, если новая администрация США «не подкинет очередных сюрпризов».