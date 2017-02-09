В Башкирии документы на регистрацию прав можно подать через Интернет

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В Росреестр документы в электронном виде подаются в новом, упрощенном порядке

Фото: пресс-службы управления Росреестра по РБ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Запуск сервиса по подаче документов на регистрацию прав через Интернет позволяет гражданам и бизнесу напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из наиболее популярных и сложных услуг ведомства. Благодаря современным информационным технологиям заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от действий чиновника, сообщает пресс – служба регионального управления Росреестра.

В 2016 году с помощью электронного сервиса в Росреестр подано 401 тыс. заявлений о государственной регистрации прав. За 2016 год в управление Росреестра по Башкирии поступило порядка 25 тыс. «электронных сделок», при этом около 40 % заявлений подано гражданами и юридическими лицами. Среди субъектов Российской Федерации Башкортостан по итогам 2016 года по количеству заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде находится на втором месте после Московской области. Заявители отмечают преимущества электронной подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость: сокращение сроков регистрации до 2 рабочих дней (в Башкирии), уменьшение суммы государственной пошлины для физических лиц на 30% и т.д.

Также для удобства заявителей в здании Росреестра в г. Уфа по улице Ленина, 70 открыт Центр консультирования по сдаче документов в электронном виде. Здесь в течение 15 минут заявитель можете оформить электронно-цифровую подпись и сразу же перейти к следующему окошку для сдачи документов. Второй раз приходить уже не придется - готовая выписка о праве собственности будет направлена на адрес электронной почты заявителя. Электронная регистрация прав на недвижимость позволяет не только уменьшать сроки получения услуги по оформлению недвижимости в собственность, но еще и сокращает количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности, до одной.