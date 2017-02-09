Стало известно, сколько Уфе не хватает дворников

Ольга КОРЗИК

Укомплектованность жилищных предприятий Уфы составила 48%.

Жилищные предприятия Уфы по итогам 2016 года укомплектованы лишь на 48%, в том числе дворников – 38%, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на отчет по зимнему содержанию города. По данным издания, при штатной численности 2592 человека (на 8 крупнейших управляющих компаний города) фактически работают всего 954 человека. Таким образом, городу не хватает 1638 дворников.

Люди не хотят идти работать в эту сферу из-за низкой заработной платы: 6,2 тыс. руб. – одна ставка дворника. Однако, по данным издания, за пять лет оплата труда дворника выросла на 51% - с 9789 до 14795 руб. Это связывают с тем, что, как правило, люди оформляются на 2-2,5 ставки.

Что касается малогабаритной техники, которая помогает минимизировать применение ручного труда, то в настоящее время городу необходимо закупить еще 40 погрузчиков типа МКСМ, восемь снегоочистителей с передним шнекоротором, по четыре фронтальных погрузчика на базе Амкодор и Komatsu. Издание отмечает, что город уже отправил заявку в министерство ЖКХ республики.

Кроме того, городу не хватает техники, которая необходима для расчистки автомобильных дорог: из необходимых 1288 единиц, имеется только 410.

- Больше всего не хватает плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194 единиц), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров, отмечает издание.

В тоже время, как рассказал изданию первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов, городу нет необходимости покупать всю эту технику, так как нет средств хранить и обслуживать ее летом.

- Сейчас речь идет о приобретении 200 единиц многофункциональной техники, которая будет работать круглый год, - цитирует РБК его слова.