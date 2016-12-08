НацБанк Башкирии выпустил памятку «Как не стать жертвой финансовой пирамиды»

Константин КЛИМОВ

Специалисты рассказали на что обратить внимание, вкладывая деньги

Фото: ИА "Башинформ"

Башкирское отделение ЦБ РФ выпустило памятку, описывающую пять простых шагов, которые помогут не стать жертвой финансовой пирамиды.

По мнению специалистов, соблазн получить быстрые и лёгкие деньги чаще всего приводит к потере сбережений, но если соблюдать ряд правил, то можно сохранить свои накопления.

Нужно проверить наличие у организации лицензии разрешающей привлекать заёмные средства. Сделать это просто на официальном сайте Центробанка, в разделе «Финансовые рынки».

разрешающей привлекать заёмные средства. Сделать это просто на официальном сайте Центробанка, в разделе «Финансовые рынки». Ещё один повод насторожится – организация обещает высокую доходность, значительно превышающую рыночный уровень, сравнить можно с ставками крупных банков по депозитам.

сравнить можно с ставками крупных банков по депозитам. Если менеджеры не могут назвать точную сумму процентов , которые вы получите, знайте они нарушают законодательство.

, которые вы получите, знайте они нарушают законодательство. Нужно обходить стороной те финансовые организации, которые не могут документально подтвердить , что занимаются разрешённой высокодоходной деятельностью.

, что занимаются разрешённой высокодоходной деятельностью. Если организация привлекает деньги через договоры займа, при этом не раскрывает информацию и не осуществляет никакой деятельности, кроме сбора денег, лучше не доверять им свои накопления.

Напомним, недавно в Башкирии начался суд над сотрудниками финансовой пирамиды «Древпром», сотрудники которой предлагали погасить долги клиентов перед банками всего за 20-30 процентов от суммы задолженности. Уголовное дело насчитывает 3,5 тысячи томов, потерпевшими по делу проходят 8 тысяч человек.