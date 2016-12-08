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ПУЛЬС
НацБанк Башкирии выпустил памятку «Как не стать жертвой финансовой пирамиды»// 08.12.2016
Специалисты рассказали на что обратить внимание, вкладывая деньги
Фото: ИА "Башинформ"
Башкирское отделение ЦБ РФ выпустило памятку, описывающую пять простых шагов, которые помогут не стать жертвой финансовой пирамиды.
По мнению специалистов, соблазн получить быстрые и лёгкие деньги чаще всего приводит к потере сбережений, но если соблюдать ряд правил, то можно сохранить свои накопления.
Напомним, недавно в Башкирии начался суд над сотрудниками финансовой пирамиды «Древпром», сотрудники которой предлагали погасить долги клиентов перед банками всего за 20-30 процентов от суммы задолженности. Уголовное дело насчитывает 3,5 тысячи томов, потерпевшими по делу проходят 8 тысяч человек.
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