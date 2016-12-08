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8 декабря, четверг
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ПУЛЬС
Покупка «Башнефти» Роснефтью помогла выручить для бюджета России более триллиона рублей// 08.12.2016
Глава Роснефти Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах приватизации 19,5% акций нефтяной компаний
Фото: http://www.kremlin.ru/
Руководитель нефтяной компании Роснефть 7 декабря рассказал президенту России о влиянии Башнефти на цену приватизации Роснефти, сообщает сайт Кремля.
19,5 % акций Роснефти приобрели иностранные инвесторы. Это консорциум катарского государственного фонда и крупнейшей мировой международной трейдерской компании Glencore. При этом контрольный пакет самой компании остаётся у государства– пятьдесят с лишним процентов.
По словам Игоря Сечина в бюджет России с учетом приватизации «Башнефти» поступит более одного триллиона рублей, в том числе за 19,5 процента «Роснефти» – 10,5 миллиарда евро.
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