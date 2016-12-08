Покупка «Башнефти» Роснефтью помогла выручить для бюджета России более триллиона рублей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Роснефти Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах приватизации 19,5% акций нефтяной компаний

Фото: http://www.kremlin.ru/

Руководитель нефтяной компании Роснефть 7 декабря рассказал президенту России о влиянии Башнефти на цену приватизации Роснефти, сообщает сайт Кремля.

- Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное, да и общий объём сделки значительный – 10,5 миллиарда евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, – это 17,5 миллиарда долларов, - отметил Владимир Путин. - Даже в первой части – это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий, 2016 год.

19,5 % акций Роснефти приобрели иностранные инвесторы. Это консорциум катарского государственного фонда и крупнейшей мировой международной трейдерской компании Glencore. При этом контрольный пакет самой компании остаётся у государства– пятьдесят с лишним процентов.

По словам Игоря Сечина в бюджет России с учетом приватизации «Башнефти» поступит более одного триллиона рублей, в том числе за 19,5 процента «Роснефти» – 10,5 миллиарда евро.