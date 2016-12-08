Настоящий бизнес-класс от 1,7 млн. руб.

Архитектурная подсветка фасадов, дизайнерская отделка холлов и входных групп, просторные парадные площадью до 230 кв. м, бесшумные скоростные лифты, современные безопасные детские площадки, панорамные окна и роскошный вид из окон. А вы знаете, что квартира такого уровня комфорта может обойтись вам всего в 1, 7 млн. руб.?

– Коллекция жилых комплексов бизнес-класса «Эрмитаж», которые сегодня мы строим сразу в трех популярных уфимских районах: Горсовет, Зеленая роща и исторический центр Уфы – на улице Ленина – это новый стандарт настоящего бизнес-класса, которого мы придерживаемся при реализации проектов. Каждый квадратный метр квартиры и придомовой территории здесь тщательно продуман и проработан, – комментирует Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин.

Комплексы соответствуют всем критериям жилья бизнес-класса, один из которых – система «умный дом», благодаря которой жильцы смогут самостоятельно управлять климатом и освещением в квартире, отключать воду или обесточивать розетки. Здесь будет система распознавания лиц на входе и контроль потребления ресурсов. При этом будущие новосёлы не просто смогут экономить на коммунальных платежах, но еще и получать доход от проживания в доме. Коммерческая недвижимость, переданная в собственность жильцов, позволит направлять арендные платежи в счет компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги.

Купить квартиру в жилых комплексах «Эрмитаж» можно по более чем приемлемой цене – от 1 млн. 700 тыс. руб. Кроме того, клиентам ГК «Госстрой» доступны такие выгодные и удобные программы покупки, как ипотека без первого взноса[1] и программа «трейд-ин»[2], позволяющая обменять имеющиеся жилье или автомобиль на новую квартиру бизнес-класса.

По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж» обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте www.gosstroy.info.