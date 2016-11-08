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8 ноября, вторник
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ПУЛЬС
В Башкирии падает добыча полезных ископаемых// 08.11.2016
За 10 месяцев 2016 года поступления от предоставления права пользования недрами составили около 9,3 млн. рублей
Фото: пресс-службы Госсобрания РБ
Добыче общераспространеных полезных ископаемых в республике падает, уменьшается и количество аукционов за право пользования недрами. В этом году их было всего 17, а право на пользование оформлено всего лишь на 8. Соответственно это отражается и на цифрах поступления от этого вида деятельности в бюджет. Об этом говорили на заседание комитета по аграрным вопросам и экологии Госсобрания Башкирии. Эксперты такое падение объясняют бюрократическими процедурами. Потенциальные инвесторы, которые хотят разрабатывать недра просто не хотят терять время на получение лицензии, на которую можно потратить целый год. Заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин в связи с этим сказал, что в их ведомстве выступают за упрощение всех этих согласований и процедур
К числу положительных тенденций заместитель министра отнес уменьшение количества жалоб, поступающих в Минэкологии РБ и касающихся незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).
- В целом по республике количество жалоб уменьшилось в 1,6 раза, в разрезе районов, прилегающих к Уфе, - в 3 раза, - сообщил он.
Ведомство с начала года выявило 172 факта незаконной добычи ОПИ. Общая сумма наложенных штрафов составила более 7 млн. рублей, материалов для предъявления исков по возмещению причиненного ущерба – порядка 147 млн. рублей. В правоохранительные органы направлено 3 материала для возбуждения уголовных дел.
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