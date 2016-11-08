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ПУЛЬС

В Башкирии начали разрабатывать новые тарифы на эвакуацию автомобилей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.11.2016
Их планируют принять в декабре 2016 года

Фото: Азат Гиззатуллин

Госкомитет республики по транспорту и дорожному хозяйству начал разрабатывать новые тарифы на  эвакуацию и хранение автомобилей.  Об этом на заседание комитета Госсобрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию рассказал председатель госкомтранса Ильяс Муниров. По его словам это связано с тем, что с 1 сентября внесены изменения  в федеральный кодекс об административных правонарушениях. Они поменяли порядок оплаты стоимости, эвакуации и хранения автомобилей.

- Теперь с 1 сентября эвакуаторы должны незамедлительно вернуть автомобиль после устранения причины задержания, например, если на весовом контроле, где обнаружился перегруз  водитель или собственник груза устранил нарушение, то он сразу забирает свой автомобиль, - сказал Ильяс Муниров.

Эта же новелла касается и водителей легковых автомобилей. У них есть возможность избежать такой головной боли, как ехать на штрафстоянку и забирать автомобиль. Теперь эвакуацию можно прекратить, если водитель готов сразу же и добровольно прекратить нарушение. Например, покинуть запрещенную для парковки территорию. Но это не избавит его от составления протокола.

Еще один из один из важных моментов для любого водителя, чей автомобиль могут эвакуировать по чистой случайности, - это сроки оплаты эвакуации. Как отметил Ильяс Муниров, теперь водитель не должен, перед тем как забрать машину, в срочном порядке оплачивать услуги эвакуатора. Он их может оплатить так же, как и штраф, в течение 60 дней, если согласен с вынесенным в отношении него постановлением. А если нет - может обжаловать.

Надо сказать, что именно необходимость выкупа автомобиля со штрафстоянки была серьезной головной болью для автомобилистов, особенно у тех кто приехал с районов. У человека могло не оказаться денег, банки, где необходимо это оплачивать, могли быть закрыты. А если водитель успешно обжаловал вынесенное в отношении него постановление, то вернуть уже заплаченные деньги за незаконную эвакуацию становилось неразрешимой проблемой. Зачастую это можно было сделать только через суд.

Правда как отметил руководитель госкомтранса,  в связи с поправками возникла другая проблема. Изменения в Кодексе об административных правонарушениях предусматривают, что теперь местные органы власти могут устанавливать плату и правила перемещения и хранения задержанных автомобилей в соответствии с установленными исполнительной властью требованиями. А эти требования как раз и прописаны в методике, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы.  Приказ ФАС установил целые три методики для расчета тарифов на эвакуацию. Региональные власти могут воспользоваться любой из них. Но для этого по словам Мунирова нужно время и  обратиться к федеральным парламентариям, чтобы дали срок – полгода для принятия республиканских нормативных актов. В таком же положении оказались все регионы. Единственный субъект, который уже принял свои нормативные акты – Москва. 

Новые поправки в закон об эвакуаторах может быть рассмотрен Госсобранием уже в конце ноября, а новые тарифы на эвакуацию скорее всего вступят в силу еще до конца текущего года.

 

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