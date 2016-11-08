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ПУЛЬС

В Башкирии на торги выставлены госдоли в двух ОАО

Ольга КОРЗИК // 08.11.2016
Торги состоятся 16 и 21 декабря.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии сообщило о проведении тендеров по продаже своей доли в двух ОАО: «Институт технологии и организации производства» (Уфа) и «Центр восстановительного лечения и реабилитации» (Октябрьский).

 22% уставного капитала уфимского предприятия (53,11 тыс обыкновенных акций) продадут по начальной цене за 30,41 млн руб. Аукцион состоится 16 декабря.100% уставного капитала (2,33 млн обыкновенных акций) предприятия из города Октябрьский продадут по начальной цене за 50,99 млн руб. Торги назначены на 21 декабря.

«Институт технологии и организации производства» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В собственности предприятия находятся объекты недвижимости общей площадью 7,2 тыс кв м, в том числе производственно-лабораторный корпус, административного-производственный корпус, две проходные будки, ангар, трансформаторная подстанция, гаражный бок в Уфе. Площадь земельных участков под объектами недвижимости общества: 7,96 тыс кв м. Уставный капитал 241 тыс руб. Другой крупный пакет – 38% акций принадлежит АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют».

«Центр восстановительного лечения и реабилитации» занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и состояний после травм, гинекологических, урологических, неврологических заболеваний и т.д. В собственности фирмы имеется недвижимость общей площадью 2,11 тыс кв м, в том числе лечебно-административный корпус, котельная, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, скважина. Все объекты находятся в городе Октябрьский. Площадь земельных участков под объектами недвижимости – 15,54 тыс кв м размер уставного капитала 233 млн руб.

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