Башкирия планирует продать свою долю в Башкирской содовой компании

Ольга КОРЗИК

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

Фото: Кристина Дейнеко

Власти Башкирии до 2017 года планируют продать свой пакет акций (37,28% уставного капитала) ОАО «Башкирская содовая компания» (БСК). Постановление «О внесении изменений в некоторые решения правительства РБ», где об этом говорится, опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ 7 сентября подписал премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. Опубликован он был только 7 ноября.

Ранее, в 2013 году, правительство планировало продать лишь 13,27% уставного капитала предприятия.

Источник в БСK сообщил «Медиакорсети», что правительство не выходило к руководству компании с предложением купить акции.

- Правительство нам купить пакет не предлагало, поэтому мы таких планов даже не рассматривали, - сказал источник.

Ранее Ъ-Уфа писал, что этот пакет планируется передать АО «Региональному фонду». В октябре «Региональный фонд» обратился в ФАС РФ с ходатайством о приобретении доли компании. Таким образом создается впечатление, что на самом деле никаких открытых торгов не будет, а правительство просто переложит госпакет акций БСК из одного кармана в другой: из бюджетного, который на виду, во внутренний - в «Региональный фонд».

Башкирская содовая компания является монополистом на рынке кальцинированной и пищевой соды, крупнейший производитель каустической соды и ПВХ. По итогам 2015 года предприятие перечислило в бюджет республики 3 млрд руб дивидендов.