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ПУЛЬС

Башкирия упала в рейтинге устойчивости фонда «Петербургская политика»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.11.2016
Эксперты в очередной раз проанализировали события в регионе.

Фото: Кристина Дейнеко

По итогам октября Башкирия потеряла 0,3 балла в рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Эксперты дали республики  7,7 балла, она расположилась  в группе регионов с высокой устойчивостью.

К числу позитивных событий в республике экперты причислили:

- одобрение минэкономразвития РФ участия Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан в федеральном проекте «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня”,

 - одобрение экспертным советом Фонда развития промышленности льготного займа уфимскому НПП «Буринтех» на производство оборудования для бурения скважин,

 - запуск в Куюргазинском районе второй очереди Бугульчанской солнечной электростанции,

 - открытие в Демском районе Уфы нового производственного комплекса завода «Уфимкабель»,

 - открытие в Уфе нового Затонского моста, построенного за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон»,

 - 10-е место в рейтинге конкурентоспособности регионов, подготовленном AVGroup – Леонтьевский центр,

 - включение в группу регионов с низкой долговой нагрузкой в исследовании Национального рейтингового агентства.

 - 2-е место Уфы в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России»,

 - 5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».

Негативными событиями эксперты фонда назвали:

- возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников МВД республики по подозрению в фиктивном трудоустройстве спортсменов в подразделения ведомства

 - освобождение президентом от должности министра внутренних дел Башкортостана Михаила Закомалдина.

 - объявление голодовки из-за невыплаты зарплат вахтовиками из Башкирии, работающими на Новопортовском месторождении в ЯНАО.

Продажу 50,08% акций «Башнефти» компании «Роснефть» фонд включил в число прочих значимых. К этой же группе эксперты отнесли предложение Игоря Сечина главе региона занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти». Ни положительно, ни отрицательно также они не оценили заявку «Роснефти» в ФАС на увеличение до 100% своей доли в «Башнефти»

 

 

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