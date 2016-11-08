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ПУЛЬС
Башкирия упала в рейтинге устойчивости фонда «Петербургская политика»// 08.11.2016
Эксперты в очередной раз проанализировали события в регионе.
Фото: Кристина Дейнеко
По итогам октября Башкирия потеряла 0,3 балла в рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Эксперты дали республики 7,7 балла, она расположилась в группе регионов с высокой устойчивостью.
К числу позитивных событий в республике экперты причислили:
- одобрение минэкономразвития РФ участия Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан в федеральном проекте «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня”,
- одобрение экспертным советом Фонда развития промышленности льготного займа уфимскому НПП «Буринтех» на производство оборудования для бурения скважин,
- запуск в Куюргазинском районе второй очереди Бугульчанской солнечной электростанции,
- открытие в Демском районе Уфы нового производственного комплекса завода «Уфимкабель»,
- открытие в Уфе нового Затонского моста, построенного за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон»,
- 10-е место в рейтинге конкурентоспособности регионов, подготовленном AVGroup – Леонтьевский центр,
- включение в группу регионов с низкой долговой нагрузкой в исследовании Национального рейтингового агентства.
- 2-е место Уфы в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России»,
- 5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».
Негативными событиями эксперты фонда назвали:
- возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников МВД республики по подозрению в фиктивном трудоустройстве спортсменов в подразделения ведомства
- освобождение президентом от должности министра внутренних дел Башкортостана Михаила Закомалдина.
- объявление голодовки из-за невыплаты зарплат вахтовиками из Башкирии, работающими на Новопортовском месторождении в ЯНАО.
Продажу 50,08% акций «Башнефти» компании «Роснефть» фонд включил в число прочих значимых. К этой же группе эксперты отнесли предложение Игоря Сечина главе региона занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти». Ни положительно, ни отрицательно также они не оценили заявку «Роснефти» в ФАС на увеличение до 100% своей доли в «Башнефти»
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