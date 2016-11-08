Башкирия упала в рейтинге устойчивости фонда «Петербургская политика»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Эксперты в очередной раз проанализировали события в регионе.

Фото: Кристина Дейнеко

По итогам октября Башкирия потеряла 0,3 балла в рейтинге устойчивости регионов фонда «Петербургская политика». Эксперты дали республики 7,7 балла, она расположилась в группе регионов с высокой устойчивостью.

К числу позитивных событий в республике экперты причислили:

- одобрение минэкономразвития РФ участия Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан в федеральном проекте «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня”,

- одобрение экспертным советом Фонда развития промышленности льготного займа уфимскому НПП «Буринтех» на производство оборудования для бурения скважин,

- запуск в Куюргазинском районе второй очереди Бугульчанской солнечной электростанции,

- открытие в Демском районе Уфы нового производственного комплекса завода «Уфимкабель»,

- открытие в Уфе нового Затонского моста, построенного за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон»,

- 10-е место в рейтинге конкурентоспособности регионов, подготовленном AVGroup – Леонтьевский центр,

- включение в группу регионов с низкой долговой нагрузкой в исследовании Национального рейтингового агентства.

- 2-е место Уфы в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России»,

- 5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге командных игровых видов спорта Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс».

Негативными событиями эксперты фонда назвали:

- возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников МВД республики по подозрению в фиктивном трудоустройстве спортсменов в подразделения ведомства

- освобождение президентом от должности министра внутренних дел Башкортостана Михаила Закомалдина.

- объявление голодовки из-за невыплаты зарплат вахтовиками из Башкирии, работающими на Новопортовском месторождении в ЯНАО.

Продажу 50,08% акций «Башнефти» компании «Роснефть» фонд включил в число прочих значимых. К этой же группе эксперты отнесли предложение Игоря Сечина главе региона занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти». Ни положительно, ни отрицательно также они не оценили заявку «Роснефти» в ФАС на увеличение до 100% своей доли в «Башнефти»