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8 ноября, вторник
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ПУЛЬС
Регионам России в 2017 году на капремонт выделят 4 миллиарда рублей// 08.11.2016
Об этом сообщила вице-спикер Совета федерации Галина Карелова.
Фото: c1.staticflickr.com
Общая сумма ассигнований, предусмотренных бюджетам регионов на компенсацию оплаты взносов на капремонт, в следующем году составит 4 миллиарда рублей, - пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совфеда Галину Карелову.
- Финансирование социальных обязательств и мер адресной социальной поддержки является общей приоритетной задачей при подготовке проекта федерального бюджета на 2017-й и на плановый период 2018-2019 годов, - цитирует издание слова госпожи Кареловой.
По ее словам, в первую очередь, внимание сенаторов будет уделяться мерам адресной социальной поддержки, особенно введенным в последнее время. С 2016 года регионам в соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ и закон "О социальной защите инвалидов в РФ" предоставлена возможность установить льготы по оплате взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
- Это одиноко проживающие неработающие собственники жилья от 70 лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов. Они нуждаются в поддержке в первую очередь, — пояснила Галина Карелова.
По ее данным, в настоящее время в 83 регионах страны из 85 региональные законы соответствуют федеральным.
- Необходимые сведения поданы в финансовые ведомства, ими проведены соответствующие расчеты, которые нашли отражение в проекте закона о федеральном бюджете, - цитирует ее слова издание.
Карелова уточнила, что размер ежегодных ассигнований сохранится и в последующие два года.
Карелова отметила, что сенаторы продолжат мониторинг реализации этой меры социальной поддержки в регионах.
- Мы рассчитываем на то, что опыт, накопленный в 2016 году, позволит в субъектах РФ обеспечить максимальную эффективность принятого механизма компенсаций, - сказала она.
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