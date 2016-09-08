Японские компании интересуются «Башнефтью» и «Роснефтью»

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал глава минэнерго РФ Александр Новак.

Фото: Кристина Дейнеко

Японские компании интересуются приватизацией государственных пакетов акций «Роснефти» и «Башнефти» и смогут принять участие в ней, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью ТАСС.

По его словам этот вопрос напрямую не обсуждался в ходе российско-японских переговоров на Восточном экономическом форуме в начале сентября.

- Но мы знаем, что интерес есть, японские компании также могут на общих основаниях участвовать в приватизации, если их удовлетворят условия, — сказал господин Новак.