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8 сентября, четверг
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ПУЛЬС
Японские компании интересуются «Башнефтью» и «Роснефтью»// 08.09.2016
Об этом рассказал глава минэнерго РФ Александр Новак.
Фото: Кристина Дейнеко
Японские компании интересуются приватизацией государственных пакетов акций «Роснефти» и «Башнефти» и смогут принять участие в ней, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью ТАСС.
По его словам этот вопрос напрямую не обсуждался в ходе российско-японских переговоров на Восточном экономическом форуме в начале сентября.
- Но мы знаем, что интерес есть, японские компании также могут на общих основаниях участвовать в приватизации, если их удовлетворят условия, — сказал господин Новак.
Напомним, что к продаже готовятся 50,08% акций «Башнефти» и 19,5% акций «Роснефти», принадлежащих Российской Федерации. Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета «Башнефти» планировалось в сентябре — октябре 2016 года, однако
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