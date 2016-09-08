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ПУЛЬС

В Башкирии в сентябре откроют новый мясоперерабатывающий завод

Ольга КОРЗИК // 08.09.2016
В его строительство вложили 2,1 млрд рублей.

Холдинг «Русское зерно Уфа» (входит в состав ПАО «Русгрэйн Холдинг) вложило в строительство нового мясоперерабатывающего завода «Турбаслинские бройлеры» в Башкирии 2,1 млрд руб, сообщили в компании. Этот завод является одним из приоритетных инвестпроектов республики. Ожидается, что предприятие будет выпускать более 80 тонн мяса птицы и продукции переработки ежегодно. Открытие завода запланировано на 13 сентября.

На заводе будут работать два основных комплекса – убойно-перерабатывающий  и мясоперерабатывающий цеха, где будут разделывать тушки бройлеров и производить колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты. Также предусмотрены цеха по утилизации отходов, производственная лаборатория и собственные склады для сырья и готовой продукции.

Поставщиком бройлера станут другие площадки холдинга - птицефабрики "Ашкадарская" и "Туймазинская".

«Русское Зерно Уфа» включает в себя птицефабрики «Башкирская», «Турбаслинские бройлеры», «Ашкадарская», «Уфимская», «Туймазинская», «Юбилейная», а также Уфимский комбинат хлебопродуктов и Торговый Дом «Русское Зерно».

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