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8 сентября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии решили сократить расходы на экологию почти в два раза// 08.09.2016
Денег поступит меньше из всех источников.
Фото: Кристина Дейнеко
Объем финансирования региональной программы «Экология и природные ресурсы РБ» урезан более чем в два раза. Если изначально до 2020 года на неё планировалось потратить 37,1 миллиарда рублей, то теперь лишь 16,3 миллиарда. Документ об изменениях объемов поступлений опубликован на интернет-портале правовой информации.
Денег поступит меньше из всех источников финансирования. Из федерального бюджета – 2,6 вместо 13,6 миллиарда, из регионального – 4,8 вместо 10,3. Местные бюджеты и вовсе смогут выделить всего 26 миллионов вместо запланированных 2 миллиардов. По внебюджетным источникам объем финансирования сокращен с 11 до 8,8 миллиарда рублей.
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