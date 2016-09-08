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ПУЛЬС
В бюджете Башкирии за полгода образовался профицит в 7,6 миллиарда// 08.09.2016
В Минфине подчеркивают, что это временная ситуация, и завершится год с дефицитом.
Фото: Наталья Кузнецова
Депутатам профильного комитета Госсобрания-Курултая сегодня был представлен отчет об исполнении бюджета республики за первые шесть месяцев этого года. Регион улучшил ряд показателей, в частности - по доходам.
- Доходы составили 75,8 миллиарда рублей, что на 12,6 процента больше аналогичного периода прошло года, - сообщила депутатам замминистра финансов республики Наталья Калугина. – В рейтинге по темпам роста доходов среди регионов Российской Федерации мы поднялись с 40-го на 22 место. В основном увеличение обеспечено за счет увеличения доходов от налогов на прибыль, имущество, НДФЛ, а также от использования госимущества.
Расходы в первом полугодии сложились на уровне 68,2 процента. Это на шесть процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
- В итоге бюджет за полугодие сформирован с профицитом в 7,6 миллиарда рублей, - резюмировала Калугина. – Однако хочу напомнить, что годовой бюджет запланирован с дефицитом. Пока план по расходам исполнен на 40%.
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