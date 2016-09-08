В Башкирии судоремонтный завод задолжал рабочим 8 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ

После вмешательства прокуратуры половину долга по зарплате сотрудникам выплатили.

Работники ЗАО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» коллективно обратились в прокуратуру по причине задержки предприятием заработной платы. В мае и июне этого года на заводе не выплатили зарплату 247 работникам, задолжав им более восьми миллионов рублей.

Межрайонная Благовещенская прокуратура внесла директору предприятия представление и потребовала взыскать долг в судебном порядке. Руководство предприятия уже привлекалось к административной ответственности, в связи с этим было возбуждено административное дело по статье «Повторное нарушение трудового законодательства». Виновные оштрафованы на сумму 60 тысяч рублей.

- После прокурорского вмешательства предприятие выплатило сотрудникам 4 миллиона рублей просроченного заработка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.