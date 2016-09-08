8 сентября, четверг
ПУЛЬС

В Башкирии судоремонтный завод задолжал рабочим 8 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ // 08.09.2016
После вмешательства прокуратуры половину долга по зарплате сотрудникам выплатили.

Работники ЗАО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» коллективно обратились в прокуратуру по причине задержки предприятием заработной платы. В мае и июне этого года на заводе не выплатили зарплату 247 работникам, задолжав им более восьми миллионов рублей.

Межрайонная Благовещенская прокуратура внесла директору предприятия представление и потребовала взыскать долг в судебном порядке. Руководство предприятия уже привлекалось к административной ответственности, в связи с этим было возбуждено административное дело по статье «Повторное нарушение трудового законодательства». Виновные оштрафованы на сумму 60 тысяч рублей.

 - После прокурорского вмешательства предприятие выплатило сотрудникам 4 миллиона рублей просроченного заработка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

08.09.2016
В бюджете Башкирии за полгода образовался профицит в 7,6 миллиарда
В Минфине подчеркивают, что это временная ситуация, и завершится год с дефицитом.

08.09.2016
Бюджет Уфы выделит на концерты ко дню республики более миллиона рублей
Мероприятия пройдут во всех районах города.

08.09.2016
В Башкирии в день последнего звонка может быть запрещена продажа спиртного
Инициатор поправок в закон республики - прокуратура Башкирии.

07.09.2016
В Сибае могут первыми переселить всех граждан из аварийного жилья
Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

07.09.2016
Башкирия вернула себе «золотую акцию» в БСК
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

07.09.2016
В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому
Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум составляет 9363 рубля.

07.09.2016
Рустэм Хамитов подписал указ о форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС
Вице-премьер Дмитрий Шаронов возглавил оргкомитет по его подготовке.

07.09.2016
Прокуратура в Башкирии выявила федеральный лес в землях Павловки
Нарушения законодательства в сфере лесопользования выявила прокуратура.

07.09.2016
В августе в Башкирии подешевели овощи и подорожали газеты - Башстат
Статистики посчитали, как менялись цены в августе.

06.09.2016
Инвестор из Южной Кореи заинтересовался строительством порта в Агидели
На первом этапе он готов вложить до 200 млн долларов.

06.09.2016
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
Муниципалитет прорабатывает новую практику работы с подрядчиками.

06.09.2016
Владельцы уфимского «Гостиного двора» промахнулись с концепцией торговых рядов - Асылова
Экомаркет не самая лучшая идея для этого торгового комплекса, считает председатель госкомторговли Башкирии.

06.09.2016
Онлайн-такси Gett зашло на рынок Уфы
Теперь у Яндекс-такси и Uber - новый конкурент.

06.09.2016
На ремонт зеленых насаждений в Уфе потратят 44,5 миллиона
Работы должны завершиться к декабрю этого года.

06.09.2016
Башкирское мороженое будут поставлять в Китай
Об этом заявила сегодня председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова.

06.09.2016
Рустэм Хамитов рассказал о том, сколько еще времени республика будет зависеть от нефти
Еще лет 10-15, по мнению главы региона, Башкирия будет зависеть от черного топлива.

06.09.2016
Башкирия оказалась на втором месте по числу жалоб на долги по зарплате
В августе Башкирия по обращениям на горячую линию Общественной палаты уступила только Красноярскому краю.

06.09.2016
До конца года в Башкирию могут приехать 18 тысяч туристов из Китая - Хамитов
Глава республики Рустэм Хамитов сообщил об этом в интервью ТАСС.

5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"