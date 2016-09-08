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8 сентября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии судоремонтный завод задолжал рабочим 8 миллионов рублей// 08.09.2016
После вмешательства прокуратуры половину долга по зарплате сотрудникам выплатили.
Работники ЗАО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» коллективно обратились в прокуратуру по причине задержки предприятием заработной платы. В мае и июне этого года на заводе не выплатили зарплату 247 работникам, задолжав им более восьми миллионов рублей.
Межрайонная Благовещенская прокуратура внесла директору предприятия представление и потребовала взыскать долг в судебном порядке. Руководство предприятия уже привлекалось к административной ответственности, в связи с этим было возбуждено административное дело по статье «Повторное нарушение трудового законодательства». Виновные оштрафованы на сумму 60 тысяч рублей.
- После прокурорского вмешательства предприятие выплатило сотрудникам 4 миллиона рублей просроченного заработка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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