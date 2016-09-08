Бюджет Уфы выделит на концерты ко дню республики более миллиона рублей

Ольга КОРЗИК

Мероприятия пройдут во всех районах города.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление по культуре и искусству администрации Уфы на аукционе 19 сентября отберет организатора мероприятий, посвященных Дню Республики, которые будут проводиться в городе. Как следует из сообщения мэрии на официальном сайте госзакупок, бюджет города на эти цели готов выделить 1,28 млн руб.

Главная площадка для празднования – парк «Ватан». Здесь предусмотрена самая долгая программа – с 12 до 20 часов. За это время здесь должны выступить творческие коллективы и мастера искусств, в том числе лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Кроме этого празднества должны пройти и во всех 7 районах города: в парке культуры и отдыха Демского района, на площади перед ДК «Моторостроитель», в саду культуры и отдыха имени Аксакова, в парке «Кашкадан», на площади имени Серго Орджоникидзе, в парке имени Якутова и микрорайоне «Нижегородка». Начало мероприятий во всех районах разное. Здесь запланировано выступление профессиональных и самодеятельных артистов.