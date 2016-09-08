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ПУЛЬС

В Башкирии в день последнего звонка может быть запрещена продажа спиртного

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.09.2016
Инициатор поправок в закон республики - прокуратура Башкирии.

На заседании комитета Госсобрания о промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был рассмотрены поправки в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Их внесла прокуратура Башкирии, которая предлагает запретить продажу алкоголя в день проведения последнего звонка, а также в многоквартирных домах.

— Каждое четвертое преступление несовершеннолетних происходит в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул представитель прокуратуры Руслан Исмагилов. -  Безусловно, что данные ограничение имеют профилактический и воспитательный эффект.

Данная инициатива вызвана большим числом самых разных правонарушений, совершенными нетрезвыми подростками. Также правоохранители подняли проблему чересчур предприимчивых продавцов, которые умудряются обходить закон о запрете продажи спиртного после 23:00.

В некоторых магазинах предприниматели попросту выставляют в помещении столы, за которыми можно «пропустить по рюмочке». Чаще всего подобные заведения располагаются прямо в многоквартирных домах, провоцируя множество нарушений общественного порядка и санитарных норм. В связи с этим прокуратура Башкирии внесла в законопроект положение, запрещающее продажу выпивки таким способом. Соответственно, под запрет не подпадают кафе и рестораны.

- В какие именно дни в республике не будут продавать алкоголь, установит  минобразования Башкирии, — пояснил Исмагилов. Кстати по его словам при рассмотрении поправок во втором чтении нет барьеров для установления запрета и в другие дни: в религиозные праздники или в день знаний. Через комитет поправки прошли и рекомендованы им для внесения на рассмотрении на пленарном заседании Госсобрания. В случае принятия данного закона нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией спиртного.

В России реализация алкоголя запрещена законом с 23.00 до 8.00. Между тем многие регионы ужесточили правила продажи алкогольной продукции. Например, в Кировской области в выходные дни запрет на продажу алкоголя начинается с 17.00, в Ульяновской области в выходные торговля спиртным вовсе запрещена. Самые жесткие правила продажи алкоголя установлены в Чечне: горячительные напитки можно купить только в течение двух часов – с 8.00 до 10.00. В некоторых регионах уже приняли законопроекты о запрете продажи алкоголя в дни последнего звонка в школах, в день защиты детей, в дни выпускных балов и день знаний 1 сентября. 

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