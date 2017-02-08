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ПУЛЬС
Башкирия получила 5 миллионов на развитие социального предпринимательства// 08.02.2017
Эти средства будут выделены из федерального бюджета.
Башкирия в этом году получит из федерального бюджета 5 млн руб на развитие социального предпринимательства. Как сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по туризму, эти средства госкомитет выиграл в конкурсе минэкономразвития России по привлечению федеральных средств для поддержки малого и среднего бизнеса.
Кроме этого в бюджете республике на создание и развитие Центра инноваций социальной среды, который занимается повышением престижа и популяризации социального предпринимательства предусмотрено 1,02 млн руб.
Приоритетными направлениями в текущем году станут:
- оказание информационно - консультационных услуг по вопросам операционного и финансового менеджмента, основ планирования, делопроизводства, налогового и бухгалтерского учета, правового регулирования деятельности;
- формирование реестра социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций (по отраслям);
- проведение II Республиканского форума по социальному предпринимательству и СО НКО, Республиканской конференции по лучшим практикам в сфере социального предпринимательства и СО НКО, ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект»;
- привлечение проектов республиканских социальных предпринимателей к участию во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года» и ежегодной премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра», проводимого Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
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