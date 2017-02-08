«Башнефть» купила нефтяные участки в Башкирии

Ольга КОРЗИК

Торги были проведены 17 января.

«Башнефть» (входит в Роснефть») по итогам двух аукционов 17 января купила два участка для геологического изучения, поиска и добычи нефти в Башкирии, сообщает «Интерфакс».

Первый участок- Згурицкое-1 находится в Ермекеевском районе. Прогнозные ресурсы по добыче нефти категории Д1 здесь оценены в количестве 0,1 млн. тонн. «Башнефть» подняла начальную цену контракта с 22,62 млн руб до 24,88 млн руб. Этот участок передается в аренду на 25 лет.

Второй участок – – Уразметовский-1 расположен в Стерлитамакском и Аургазинском районах Башкирии. Прогнозные запасы нефти на данном участке составляют: В - 0,107 млн т, С1 - 0,237 млн т, С2 – 0,023 млн т. При начальной цене 56,85 млн руб «Башнефть» согласилась отдать за него 62,53 млн руб. Компания получила его в аренду на 25 лет.

В торгах также принимала участие «дочка» «Башнефти» - ООО «Башнефть-добыча».