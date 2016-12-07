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ПУЛЬС

Белебей и Кумертау получат статус территорий опережающего развития

Кристина ДЕЙНЕКО // 07.12.2016
Соответствующий документ может быть подписан уже в этом месяце.

Фото: www.kremlin.ru

Два города Башкирии могут получить статус территорий опережающего социально-экономического развития. Решение по Белебею и Кумертау может принято в ближайшее время, сообщает "Башинформ".

- На выходе — еще два документа по Белебею и Кумертау, сейчас они проходят согласование, претензий к представленным документам нет. Мы внимательно следим, чтобы все прошло нормально, — сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. —  Возможно это произойдет уже в декабре.

Статус территорий опережающего развития дает городам различные льготы. В Кумертау один проект уже запущен — строительство маслоэкстракционного комплекса. Сейчас собираются заявки от резидентов, будут открыты швейные и кондитеские предприятия, мебельная фабрика.Соглашение с Фондом было подписано год назад. Белебей также заключил подобный документ. Фонд пообещал помочь с привлечением инвестиций в размере 14 млрд рублей.

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