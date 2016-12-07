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7 декабря, среда
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ПУЛЬС
Белебей и Кумертау получат статус территорий опережающего развития// 07.12.2016
Соответствующий документ может быть подписан уже в этом месяце.
Фото: www.kremlin.ru
Два города Башкирии могут получить статус территорий опережающего социально-экономического развития. Решение по Белебею и Кумертау может принято в ближайшее время, сообщает "Башинформ".
Статус территорий опережающего развития дает городам различные льготы. В Кумертау один проект уже запущен — строительство маслоэкстракционного комплекса. Сейчас собираются заявки от резидентов, будут открыты швейные и кондитеские предприятия, мебельная фабрика.Соглашение с Фондом было подписано год назад. Белебей также заключил подобный документ. Фонд пообещал помочь с привлечением инвестиций в размере 14 млрд рублей.
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