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ПУЛЬС
В Уфе может появиться свой Арбат// 07.12.2016
Пешеходную зону планируют построить на улице Рыльского в Сипайлово
В Уфе прошел IV градостроительный форум «UrbanБайрам». Мероприятие собрало на одной площадке представителей городских и региональных властей, специалистов-проектировщиков, архитекторов и крупных республиканских застройщиков. По традиции партнёром форума выступил один из ведущих республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой».
Главными темами форума стали изменения градостроительного законодательства, инструменты работы с застроенными городскими территориями, а также новые подходы к развитию городов.
Как сообщила директор форума «UrbanБайрам» Ольга Сарапулова, в Уфе сейчас разрабатывается стратегия долгосрочного развития города. Согласно ей, к 2030 году столица Башкортостана должна стать «городом уникальных районов». Именно поэтому одной из актуальных тем форума стало строительство пешеходной зоны на улице Рыльского. За круглым столом «Общественные пространства. Новые стандарты качества» собрались эксперты градостроения и активные уфимцы, чтобы обсудить, нужен ли жителям Сипайлово свой «Арбат». Далее в ходе дизайн-игры собравшиеся попробовали себя в роли активных участников проекта.
Идея развития улицы Рыльского получила отклик у жителей Сипайлово и властей всех уровней. Инициативную группу по разработке проекта «Сипайловского Арбата» возглавил заместитель председателя Совета ГО г. Уфа Кирилл Бадиков.
В бюджете города не запланированы средства на осуществление подобного проекта, поэтому с этой инициативой депутат обратился в Группу Компаний «Госстрой». Члены правления строительного холдинга поддержали начинание и взяли на себя обязательство оказать содействие в разработке столь нужного горожанам проекта.
Сегодня началась работа с инициативными жителями Сипайлово, лидерами мнений, представителями сообществ и общественниками. Задача ближайших месяцев — выявить возможные проблемы, собрать мнения в первую очередь жителей улицы Рыльского и подготовить дорожную карту по созданию проекта, который может изменить жизнь Сипайлово к лучшему.
В настоящее время идет активное обсуждение ключевых зон «Сипайловского Арбата». Инициаторам проекта важно собрать мнения жителей района и всей Уфы. Для этого и создан сайт Sipailovo2016.ru, где каждый желающий может высказать свое мнение как сделать Сипайлово лучше, красивее и комфортнее для жизни.
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