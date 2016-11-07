Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования

Наталья КУЗНЕЦОВА

Медиакорсеть выяснила, из чего состоит региональная казна, и на что уходят деньги налогоплательщиков.

Фото: Кристина Дейнеко

Республиканский минфин завершает процесс корректировки проекта бюджета на ближайшие три года. В непростой экономической ситуации власти второй год подряд резко сокращают расходы, но при этом все равно образуется дефицит. На следующий год в региональную казну по планам минфина должно поступить 114,4 миллиарда рублей, а на расходы уйдет 123,9 миллиарда. И этом при том, что бюджетные траты сокращены фактически по всем статьям.

Собственные доходы республики в следующем году запланированы в объеме более 107,9 миллиарда рублей. Это более 90 процентов всех доходов бюджета. Они формируются за счет сборов различных налогов, сборов за использование госимущества, штрафов, доходов от продажи активов. Все остальное – это так называемые безвозмездные поступления, прежде всего из федерального бюджета.

Традиционно самые большие куски «бюджетного пирога» формируют налоги на доходы физлиц и налог на прибыль организаций. На каждую из этих статей доходов приходится порядка 30 процентов от общего объема казны. Немало дает и сбор налога на имущества – порядка 12,5 процента.

Что касается расходов, то они традиционно идут на выполнение программных обязательств, реализацию различных «дорожных карт» и «майских указов» президента страны. В республике действуют порядка 30-ти государственных программ в социальной, экономической и культурной сферах. На выполнение их показателей деньги тратятся прежде всего. Каждый год руководство минфина и региона подчеркивает, что бюджет Башкирии - социально ориентированный.

Об этом, например, высказался глава региона Рустэм Хамитов:

- Нагрузка на бюджет с каждым годом нарастает. Десять лет назад менее 50 процентов бюджета направлялось на социальные расходы. Сейчас уже – около восьмидесяти. У нас на развитие остается небольшая дельта - всего лишь 20 процентов. Мы все, что у нас есть, направляем в «социалку»: здравоохранение, образование. В прошлом году на социальные цели направлено почти 130 миллиардов. Но при этом нам надо продолжать строить жилье, дороги, мосты, развязки. Где брать деньги?

Затраты по социальным статьям составляют порядка 70 процентов от всего бюджета. Правда, в реальных цифрах суммы эти невелики. Учитывая, что сам бюджет небольшой, даже 30-40 процентов от всей казны бывает крайне недостаточно.

Расходы постоянно оптимизируют, и это касается прежде всего тех отраслей, которые на конкретном этапе не являются приоритетным. Как правило, это и без того низко финансируемые отрасли, такие, как экология или культура. Но в 2017 году расходы сокращены практически по всем направлениям.

- общегосударственные расходы – на 10 процентов до семи миллиардов рублей,

- национальная безопасность – почти на 38 процентов до 607 миллионов,

- национальная экономика – на 32 процента до 17 миллиардов,

- жилищно-коммунальное хозяйство – на 22,5 процента до 5,4 миллиарда,

- охрана окружающей среды – на 14 процентов до 189,5 миллионов,

- образование – на 0,3 процента до 37,2 миллиарда,

- здравоохранение – на 7,2 процента до 31 миллиарда,

- культура – на 15,5 процента до 1,7 миллиарда,

- социальная политика – почти на 32 процента до 14,6 миллиарда рублей.

Ставка на оптимизацию расходов в прошлом году позволила завершить год с минимальным за последние семь лет дефицитом в 145 миллионов рублей. В этом году разница между доходами и расходами заложена больше, хотя ситуация неоднократно меняется в течение года. В условиях сокращения доходов региональный минфин решил не наращивать госдолг, а тратить деньги только на погашение действующих кредитов.

- Мы имеем право заимствовать средства только для погашения действующего долга, - сообщила на заседании Госсобрания-Курултая министр финансов РБ Рида Субханкулова.- На сегодня он составляет 24,6 миллиарда рублей.