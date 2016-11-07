7 ноября, понедельник
ПУЛЬС

Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования

Наталья КУЗНЕЦОВА // 07.11.2016
Медиакорсеть выяснила, из чего состоит региональная казна, и на что уходят деньги налогоплательщиков.

Фото: Кристина Дейнеко

Республиканский минфин завершает процесс корректировки проекта бюджета на ближайшие три года. В непростой экономической ситуации власти второй год подряд резко сокращают расходы, но при этом все равно образуется дефицит. На следующий год в региональную казну по планам минфина должно поступить 114,4 миллиарда рублей, а на расходы уйдет 123,9 миллиарда. И этом при том, что бюджетные траты сокращены фактически по всем статьям.

Собственные доходы республики в следующем году запланированы в объеме более 107,9 миллиарда рублей. Это более 90 процентов всех доходов бюджета. Они формируются за счет сборов различных налогов, сборов за использование госимущества, штрафов, доходов от продажи активов. Все остальное – это так называемые безвозмездные поступления, прежде всего из федерального бюджета.

Традиционно самые большие куски «бюджетного пирога» формируют налоги на доходы физлиц и налог на прибыль организаций. На каждую из этих статей доходов приходится порядка 30 процентов от общего объема казны. Немало дает и сбор налога на имущества – порядка 12,5 процента.

Что касается расходов, то они традиционно идут на выполнение программных обязательств, реализацию различных «дорожных карт» и «майских указов» президента страны. В республике действуют порядка 30-ти государственных программ в социальной, экономической и культурной сферах. На выполнение их показателей деньги тратятся прежде всего. Каждый год руководство минфина и региона подчеркивает, что бюджет Башкирии  - социально ориентированный.

Об этом, например, высказался глава региона Рустэм Хамитов:

- Нагрузка на бюджет с каждым годом нарастает. Десять лет назад менее 50 процентов бюджета направлялось на социальные расходы. Сейчас уже – около восьмидесяти. У нас на развитие остается небольшая дельта - всего лишь 20 процентов. Мы все, что у нас есть, направляем в «социалку»: здравоохранение, образование. В прошлом году на социальные цели направлено почти 130 миллиардов. Но при этом нам надо продолжать строить жилье, дороги, мосты, развязки. Где брать деньги?

 

 

 

Затраты по социальным статьям составляют порядка 70 процентов от всего бюджета. Правда, в реальных цифрах суммы эти невелики. Учитывая, что сам бюджет небольшой, даже 30-40 процентов от всей казны бывает крайне недостаточно.

Расходы постоянно оптимизируют, и это касается прежде всего тех отраслей, которые на конкретном этапе не являются приоритетным. Как правило, это и без того низко финансируемые отрасли, такие, как экология или культура. Но в 2017 году расходы сокращены практически по всем направлениям.

- общегосударственные расходы – на 10 процентов до семи миллиардов рублей,

- национальная безопасность – почти на 38 процентов до 607 миллионов,

- национальная экономика – на 32 процента до 17 миллиардов,

- жилищно-коммунальное хозяйство – на 22,5 процента до 5,4 миллиарда,

- охрана окружающей среды – на 14 процентов до 189,5 миллионов,

- образование – на 0,3 процента до 37,2 миллиарда,

- здравоохранение – на 7,2 процента  до 31 миллиарда,

- культура – на 15,5 процента  до 1,7 миллиарда,

- социальная политика – почти на 32 процента до 14,6 миллиарда рублей.

Ставка на оптимизацию расходов в прошлом году позволила завершить год с минимальным за последние семь лет дефицитом в 145 миллионов рублей. В этом году разница между доходами и расходами заложена больше, хотя ситуация неоднократно меняется в течение года. В условиях сокращения доходов региональный минфин решил не наращивать госдолг, а тратить деньги только на погашение действующих кредитов.

- Мы имеем право заимствовать средства только для погашения действующего долга, - сообщила на заседании Госсобрания-Курултая министр финансов РБ Рида Субханкулова.- На сегодня он составляет 24,6 миллиарда рублей.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

07.11.2016
Белебей претендует на деньги Фонда развития моногородов
Город подал заявку на софинансирование объектов инфраструктуры.

06.11.2016
Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть
Общественное мнение изучается по поводу планов строительства в Кузнецовском затоне

04.11.2016
Башкирия выделит 25 миллионов на развитие рыбоводства
Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

04.11.2016
Рустэм Хамитов попросил мэра Уфы открыть магазин с местным сыром
Фермеры обратились к главе региона с просьбой помочь им.

03.11.2016
В Уфе планируют построить десять новых высоток
В микрорайоне Затон также появится паркинг на 1600 автомобилей.

03.11.2016
В Башкирии сократились объемы строительства индустриального жилья
Количественные показатели остались те же, но индустриальным способом строят меньше.

03.11.2016
В Башкирии построят частный приют для пенсионеров и инвалидов
Правительство заключит концессионное соглашение на строительство пансионата.

03.11.2016
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников
Общая сумма исков - 990 миллионов рублей.

03.11.2016
«Платон» поднимет цены в два раза
Проезд для большегрузов по российским дорогам подорожает.

02.11.2016
Башкирия получит 50 миллионов на лекарства для больных ВИЧ и гепатитами
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

02.11.2016
Где уфимцам обещают самую высокую зарплату
Рекрутинговый портал Superjob.ru подготовил обзор самых высокооплачиваемых вакансий в октябре в Уфе.

02.11.2016
К 2030 году долю малого бизнеса в Башкирии хотят увеличить в два раза
Такой показатель утвержден специально разработанной стратегией развития.

02.11.2016
В Башкирии за 20 лет число фермерских хозяйств увеличилось всего в два раза
Региональные власти прорабатывают новые механизмы поддержки аграриев.

02.11.2016
На празднование Нового года из бюджета Уфы выделят более миллиона рублей
Имя организатора праздников узнаем 14 ноября.

02.11.2016
Уфа – лидер по темпу роста стоимости жилья в октябре
За месяц цены на недвижимость на вторичном рынке выросли на 913 рублей за "квадрат".

01.11.2016
«Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» готовят к продаже
Администрация Уфы заказала рыночную оценку 47,5% уставного капитала предприятия.

01.11.2016
Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог
На осенне-зимний период планируется использовать около 55 тысяч тонн песка, 5,5 тысяч тонн соли и около 3 тысяч тонн «бионорда».

31.10.2016
«Уфаводоканал» задолжал энергетикам более 250 миллионов рублей
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» опубликовала рейтинг крупнейших должников по электроэнергии.

31.10.2016
В Башкирии на гранты в области культуры направят более 87 миллионов
Региональное министерство культуры объявило конкурс на их соискание.

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"