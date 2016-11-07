Белебей претендует на деньги Фонда развития моногородов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Город подал заявку на софинансирование объектов инфраструктуры.

Башкирия подала заявку на на софинансирование объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в городе Белебей, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

В заявке речь идет о двух проектах – комплексном техническом перевооружении мощностей Белебеевского молочного комбината и организации производства по выпуску металлоконструкций научно-производственное предприятия «АММА». В первом случае при поддержке Фонда планируется строительство очистных сооружений, во втором – обеспечение электроснабжения.

Планируемый объем финансирования составит более 250 млн рублей, из которых 238 млн рублей – средства Фонда.