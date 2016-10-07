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7 октября, пятница
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ПУЛЬС
Аэропорт Уфы выделил деньги на проект освещения терминала внутренних линий// 07.10.2016
На эти цели предприятие предусмотрело 3,7 миллиона рублей.
Международный аэропорт Уфа заказал разработку проекта архитектурного освещения аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Как следует из сообщения на официальном сайте госзакупок, подрядчик будет отобран по итогам тендера 12 октября.
Подрядчику предстоит определить сложную геометрию комплекса в темное время суток, создать световую среду, которая позволит подчеркнуть значимость здания в общей застройке площади и обеспечит визуальную ориентацию пассажиров и прибывающего транспорта со стороны города.
Работы необходимо выполнить к февралю следующего года. Начальная стоимость контракта составляет 3,7 млн руб.
Как ранее сообщалось в СМИ, реконструкцию терминала внутренних линий стоимостью 2 млрд руб аэропорт планировал начать в 2016 году.
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