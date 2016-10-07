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7 октября, пятница
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ПУЛЬС
На строительство трассы в Башкирии выделят более миллиарда рублей// 07.10.2016
Вторую очередь трассы дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда должны сдать к концу 2018 года.
Управление дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 21 октября планирует отобрать генерального подрядчика строительства второй очереди автомобильной дороги Бураево - Старобалтачево - Куеда с выходом на автомобильную дорогу Бирск - Тастуба - Сатка на участке от села Старобалтачево до села Мишкино. Сообщение о проведении тендера опубликовано на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит к концу 2018 года завершить строительства дороги протяженностью 26 км.
Начальная цена контракта составляет 1,28 млрд руб. Финансирование предусмотрено из республиканского бюджета.
Контракт на строительство первой очереди этой дороги стоимостью 860 млн руб в прошлом году получил «Башкиравтодор».
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