Нянь и уборщиц могут приравнять к индивидуальным предпринимателям

Наталья КУЗНЕЦОВА

Правительство готовит законопроект в Госдуму.

Правительство России со следующего года намерено превратить всех домашних работников к индивидуальным предпринимателям, сообщает «Газета.Ru». Последняя версия законопроекта о самозанятых предусматривает для нянь и репетиторов особый вид предпринимательства и платеж в страховые фонды в размере 10 тысяч рублей в год.

- По задумке разработчиков проекта (есть у «Газеты.Ru»), самозанятый индивидуальный предприниматель регистрируется в ФНС, там же получает свидетельство самозанятого вместе с регистрацией в Пенсионном фонде и фонде ОМС. Срок свидетельства — от месяца до года, максимальное число видов деятельности для одного самозанятого — не более трех.

Минфин рассчитывает, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят уже к началу нового года.