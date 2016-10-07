|
7 октября, пятница
|
ПУЛЬС
Нацпарк «Башкирия» просит денег на сохранение бурзянской пчелы// 07.10.2016
Нужны деньги на борти, колоды и научные исследования.
Национальный парк «Башкирия» просит жителей республики помочь в сохранении бурзянской пчелы. Ежегодно в парке происходит снижение численности диких пчелосемей. Для сохранения и увеличения популяции бурзянских пчёл необходимо в ближайшие два года изготовить не менее 300 колод или бортей.
— Мы будем благодарны за каждый пожертвованный рубль и представим финансовый отчет о расходовании денег, – говорит директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов. – Желающие могут взять патронаж над конкретной бортью или колодой и самостоятельно выбрать место для размещения. В таком случае им будет выдан именной сертификат, а на дереве или колоде размещена именная табличка. Дополнительно у них появится право на участие в процессе осмотра и отбора мёда, получение баночки мёда к празднику и льгот по оплате разрешений и услуг национального парка.
Пожертвование можно выделить на изготовление бортей и колод, приобретение пчелоинвентаря, усиление охраны парка, проведение научных исследований. Часть собранного в рамках данного проекта мёда будет передаваться тем, кто нуждается в помощи: детям-сиротам, инвалидам, одиноким старикам.
Всем желающие помочь могут позвонить по телефону 8(34764)39735 или написать на электронный адрес [email protected]
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Оренбурга попросили помочь найти особо опасных преступников
07.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег
07.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Репрессированным жителям Башкирии после смерти отказали в кредитах
07.10.2016 // ПУЛЬС
Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе у мужчины снимали порчу за миллион рублей
07.10.2016 // ФОТОФАКТ
Фотофакт: Как открыли Затонский мост в Уфе
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте