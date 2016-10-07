Нацпарк «Башкирия» просит денег на сохранение бурзянской пчелы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Нужны деньги на борти, колоды и научные исследования.

Национальный парк «Башкирия» просит жителей республики помочь в сохранении бурзянской пчелы. Ежегодно в парке происходит снижение численности диких пчелосемей. Для сохранения и увеличения популяции бурзянских пчёл необходимо в ближайшие два года изготовить не менее 300 колод или бортей.

— Мы будем благодарны за каждый пожертвованный рубль и представим финансовый отчет о расходовании денег, – говорит директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов. – Желающие могут взять патронаж над конкретной бортью или колодой и самостоятельно выбрать место для размещения. В таком случае им будет выдан именной сертификат, а на дереве или колоде размещена именная табличка. Дополнительно у них появится право на участие в процессе осмотра и отбора мёда, получение баночки мёда к празднику и льгот по оплате разрешений и услуг национального парка.

Пожертвование можно выделить на изготовление бортей и колод, приобретение пчелоинвентаря, усиление охраны парка, проведение научных исследований. Часть собранного в рамках данного проекта мёда будет передаваться тем, кто нуждается в помощи: детям-сиротам, инвалидам, одиноким старикам.

Всем желающие помочь могут позвонить по телефону 8(34764)39735 или написать на электронный адрес [email protected]