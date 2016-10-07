Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Министр транспорта России заявил об этом после открытия Затонского моста в Уфе.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Тестовый режим системы «Платон» по взиманию средств с большегрузов на федеральных трассах завершается к концу года. Он вернется к изначально задуманной системе для реализации крупных дорожных проектов по всем субъектам России, сообщил в пятницу в Уфе на открытии Затонского моста министр транспорта России Максим Соколов.

- Мы помним, что до нового года было решение продлить тестовый режим работы этой системы в полтора рубля на некий период, чтобы убедиться, что система работает нормально. Она работает, сегодня в бюджет России поступило более 14 миллиардов рублей, насчитывается около 700 тысяч пользователей этой системы, - заявил журналистам Максим Соколов. - Чтобы реализовать все крупные дорожные проекты, конечно же, нужно восстановить ту финансовую модель сбора средств этой системы, как задумывалось изначально при запуске этого проекта, — сказал журналистам Соколов.

По его словам, это позволит не только собирать деньги, но и распределять их на такие важные проекты, например, как уфимский мост. При этом не стоит забывать, что федеральные трассы работают на пределе своих возможностей.