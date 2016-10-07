|
7 октября, пятница
|
ПУЛЬС
Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых// 07.10.2016
Министр транспорта России заявил об этом после открытия Затонского моста в Уфе.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Тестовый режим системы «Платон» по взиманию средств с большегрузов на федеральных трассах завершается к концу года. Он вернется к изначально задуманной системе для реализации крупных дорожных проектов по всем субъектам России, сообщил в пятницу в Уфе на открытии Затонского моста министр транспорта России Максим Соколов.
По его словам, это позволит не только собирать деньги, но и распределять их на такие важные проекты, например, как уфимский мост. При этом не стоит забывать, что федеральные трассы работают на пределе своих возможностей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.10.2016 // ПУЛЬС
Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе у мужчины снимали порчу за миллион рублей
07.10.2016 // ФОТОФАКТ
Фотофакт: Как открыли Затонский мост в Уфе
07.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии коммунисты после выборов решили судиться
07.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе открыли Затонский мост
07.10.2016 // МОЛНИЯ
На вакансию сити-менеджера Уфы претендуют четыре кандидата
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте