Рустэм Хамитов: В Уфе реконструируем кардиодиспансер

Разиф АБДУЛЛИН

Глава Башкирии встретился с участниками Российского форума по сердечной недостаточности.

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов вчера, 6 октября, встретился с академиком Российской академии медицинских наук Ренатом Акчуриным и другими участниками Российского форума по сердечной недостаточности, который проходит в Уфе.

В ходе встречи глава региона сообщил, что за последние три года в Башкирии количество высокотехнологичных операций увеличилось почти в три раза.

- Мы не снижаем планку, - рассказал Рустэм Хамитов. - Конечно же, это недёшево. Понятно, что нашему бюджету это обходится почти под 1 млрд рублей. Но республика большая, мощная, сильная, промышленная. Мы можем себе позволить. Есть субъекты, которые не совсем могут в этой части работать, а мы можем.

- Кроме того, мы запланировали масштабную реконструкцию нашего кардиодиспансера, - добавил Рустэм Хамитов. - Будем строить корпус с современными операционными, оборудованием. В течение двух-трёх лет мы должны справиться с этим. Сейчас идёт проектирование. Здесь нам надо не ошибиться в начале пути и построить то, что нужно.

Ренат Акчурин в ходе беседы привел в пример опыт Белоруссии. И предложил перенять его Башкирии.

- Юрий Петрович Островский – замдиректора кардиоцентра и одновременно главный хирург Белоруссии, -рассказал он. - Кардиоцентр в Белоруссии фактически управляет всеми своими филиалами в стране. Учитывая, что население страны – 9 млн человек, по количеству операций на открытом сердце они на уровне Европы. Все центры, независимо от того, насколько они далеки от столицы, оснащены так же, как и минские, то есть никакой разницы нет. Мне кажется, что на примере такого компактного субъекта Российской Федерации, как Башкортостан, это было бы вполне приемлемо. Есть Зауралье, там 200-300 тысяч жителей. Чтобы кардиологи принимали этих людей, либо нужен вертолёт, либо там надо строить какой-то центр. Это мое впечатление, потому что центр на 300 тысяч человек должен выполнять как минимум 600 операций в год.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов чуть позже отреагировал на это:

- У нас с севера на юг – 600 км и Уфа в центре. До Зауралья – 500 км. Надо в Сибае что-то создавать, думать, решения принимать. Это я уже к своим коллегам обращаюсь. Дайте расчёты, цифры, стоимость. Думаю, среагируем правильно. Не обязательно же сразу с чего-то масштабного начинать. Открыть койки, организовать одну-две специализированные операционные. Главное – люди. Чтобы специалисты туда поехали, нужно жильё. Это тоже в смету надо включать.