«Роснефть» купит «Башнефть» до 15 октября

Ольга КОРЗИК

Директива правительства об этом опубликована на официальном сайте.

Правительство России на своем официальном сайте опубликовало директиву о покупке «Роснефтью» «Башнефти». Документ утвержден первым заместителем председателя правительства страны Игорем Шуваловым.

Директива предписывает продать 50,0755% уставного капитала «Башнефти» за сумму не выше 330 млрд руб. Главе «Роснефти» необходимо до 15 октября подписать договор купли-продажи, «обеспечив последующее получение всех соответствующих необходимых корпоративных одобрений и решений государственных органов, предусмотренных действующим российским законодательством и уставом общества».

Напомним, что ранее министерство экономического развития РФ сообщало о 9 претендентах на компанию, в том числе «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», "Татнефть", "Независимая нефтегазовая компания" (принадлежит экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову), "Русснефть" бизнесмена Михаила Гуцериева, малоизвестная "Татнефтегаз", РФПИ с иностранными партнерами, Фонд "Энергия" бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, Антипинский НПЗ.