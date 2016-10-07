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7 октября, пятница
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ПУЛЬС
«Роснефть» купит «Башнефть» до 15 октября// 07.10.2016
Директива правительства об этом опубликована на официальном сайте.
Правительство России на своем официальном сайте опубликовало директиву о покупке «Роснефтью» «Башнефти». Документ утвержден первым заместителем председателя правительства страны Игорем Шуваловым.
Директива предписывает продать 50,0755% уставного капитала «Башнефти» за сумму не выше 330 млрд руб. Главе «Роснефти» необходимо до 15 октября подписать договор купли-продажи, «обеспечив последующее получение всех соответствующих необходимых корпоративных одобрений и решений государственных органов, предусмотренных действующим российским законодательством и уставом общества».
Напомним, что ранее министерство экономического развития РФ сообщало о 9 претендентах на компанию, в том числе «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», "Татнефть", "Независимая нефтегазовая компания" (принадлежит экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову), "Русснефть" бизнесмена Михаила Гуцериева, малоизвестная "Татнефтегаз", РФПИ с иностранными партнерами, Фонд "Энергия" бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова, Антипинский НПЗ.
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