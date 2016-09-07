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ПУЛЬС
В Сибае могут первыми переселить всех граждан из аварийного жилья// 07.09.2016
Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Фото: glavarb.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал сегодня в Сибае с рабочей поездкой, сообщается на официальном сайте главы региона. В том числе он посетил и строящиеся здесь многоквартирные дома.
Сейчас в Сибае завершается строительство пятиэтажного 60-квартирного дома стоимостью 91,5 млн рублей, куда уже осенью смогут въехать 190 человек из семи аварийных домов. До конца года планируется возвести другой дом - трёхэтажный 15-квартирный - стоимостью 21,8 млн рублей. В него из аварийного жилого фонда переедут еще 36 человек.
- С вводом в строй этих домов Сибай станет первым муниципалитетом республики, где полностью выполнена программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, -сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.
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