В Сибае могут первыми переселить всех граждан из аварийного жилья

Разиф АБДУЛЛИН

Рустэм Хамитов проинспектировал ход строительства домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал сегодня в Сибае с рабочей поездкой, сообщается на официальном сайте главы региона. В том числе он посетил и строящиеся здесь многоквартирные дома.

Сейчас в Сибае завершается строительство пятиэтажного 60-квартирного дома стоимостью 91,5 млн рублей, куда уже осенью смогут въехать 190 человек из семи аварийных домов. До конца года планируется возвести другой дом - трёхэтажный 15-квартирный - стоимостью 21,8 млн рублей. В него из аварийного жилого фонда переедут еще 36 человек.

- С вводом в строй этих домов Сибай станет первым муниципалитетом республики, где полностью выполнена программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, -сообщили в пресс-службе администрации главы Башкирии.