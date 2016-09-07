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ПУЛЬС
Башкирия вернула себе «золотую акцию» в БСК// 07.09.2016
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.
Фото: Кристина Дейнеко
Правительство Башкирии приняло решение вернуть себе специальное право, «золотую акцию», на участие республики в управлении АО «Башкирская содовая компания». Постановление премьер-министра правительства республики Рустэма Марданова от 6 сентября этого года опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
16 августа стало известно о том, что правительство отказалось от «золотой акции» в управлении БСК. Позже министр земельных и имущественных отношений республики объяснил газете «Республика Башкортостан это решение «истечением установленного срока действия».
Напомним, что Башкирия получила «золотую акцию» на участие в управлении предприятием "Каустик" (позже путем присоединения "Соды" к "Каустику" было создано БСК) в 1993 году, срок действия «золотой акции» был три года, завершился 17 октября 1996 года, и не был продлен. Бессрочный характер специального права был установлен только в июле 1997 года с принятием 2-го федерального закона о приватизации.
18 августа Рустэм Хамитов подписал указ об исключении БСК из числа стратегических предприятий республики.
Правительству Башкирии принадлежит 38,27% акций предприятия. В 2014 году правительство Башкирии объявило о том, что готово снизить госдолю в предприятии до 25%, включив его в план приватизации. Однако на торги этот пакет так и не был выставлен.
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