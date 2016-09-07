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7 сентября, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии новый первый замминистра экономического развития// 07.09.2016
Им стал Валерий Исхаков.
Фото: Кристина Дейнеко
Первым заместителем министра экономического развития Башкирии назначен Валерий Исхаков, сообщает пресс-служба правительства республики. Ему предстоит курировать вопросы регулирования контрактной системы в сфере закупок, организации мониторинга и методологического сопровождения деятельности республиканских заказчиков. Кроме этого в его компетенции будет входить блок задач, связанных с функционированием и развитием централизованной системы определения поставщиков для государственных и муниципальных заказчиков.
Господин Исхаков родился в 1979 году в городе Ишимбай (Башкирия).
В 2001 году с отличием закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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