В Башкирии новый первый замминистра экономического развития

Ольга КОРЗИК

Им стал Валерий Исхаков.

Фото: Кристина Дейнеко

Первым заместителем министра экономического развития Башкирии назначен Валерий Исхаков, сообщает пресс-служба правительства республики. Ему предстоит курировать вопросы регулирования контрактной системы в сфере закупок, организации мониторинга и методологического сопровождения деятельности республиканских заказчиков. Кроме этого в его компетенции будет входить блок задач, связанных с функционированием и развитием централизованной системы определения поставщиков для государственных и муниципальных заказчиков.

Господин Исхаков родился в 1979 году в городе Ишимбай (Башкирия).

В 2001 году с отличием закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2013 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Программа подготовки базового уровня резерва управленческих кадров» в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.



2002-2004 – ведущий специалист отдела прогнозирования товарных рынков Министерства экономики и антимонопольной политики Республики Башкортостан;

2002-2004 – ведущий специалист, главный специалист отдела прогнозирования товарных рынков Министерства экономики Республики Башкортостан;

2004-2007 – начальник отдела координации и контроля государственных закупок Министерства экономического развития и промышленности Республики Башкортостан;

2007 – начальник отдела межрегионального сотрудничества, товарных рынков и услуг Министерства экономического развития Республики Башкортостан;

2007-2010 – начальник отдела государственных закупок Министерства здравоохранения Республики Башкортостан;

2010-2015 – заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по размещению государственных заказов.

2015-2016 – заместитель министра экономического развития Республики Башкортостан.