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ПУЛЬС

В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому

Ольга КОРЗИК // 07.09.2016
Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум составляет 9363 рубля.

В Башкирии  увеличилась величина прожиточного минимума для предоставления мер социальной поддержки, сообщили в администрации Уфы.  Согласно постановлению правительства Башкирии (№ 345 от 23 августа)   с 3 сентября этого года прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет – 8839 руб,

- для трудоспособного населения – 9363 руб,

- пенсионеров – 7167 руб,

- детей – 9018 руб.

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