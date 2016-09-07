В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому

06.09.2016

Башкирское мороженое будут поставлять в Китай Об этом заявила сегодня председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова.

06.09.2016

Башкирия оказалась на втором месте по числу жалоб на долги по зарплате В августе Башкирия по обращениям на горячую линию Общественной палаты уступила только Красноярскому краю.