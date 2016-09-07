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7 сентября, среда
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ПУЛЬС
В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому// 07.09.2016
Для трудоспособного населения теперь прожиточный минимум составляет 9363 рубля.
В Башкирии увеличилась величина прожиточного минимума для предоставления мер социальной поддержки, сообщили в администрации Уфы. Согласно постановлению правительства Башкирии (№ 345 от 23 августа) с 3 сентября этого года прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет – 8839 руб,
- для трудоспособного населения – 9363 руб,
- пенсионеров – 7167 руб,
- детей – 9018 руб.
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