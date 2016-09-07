Рустэм Хамитов подписал указ о форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС

Ольга КОРЗИК

Вице-премьер Дмитрий Шаронов возглавил оргкомитет по его подготовке.

В Уфе с 30 ноября по 2 декабря состоится Второй форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. Глава республики Рустэм Хамитов подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

В настоящее время создан оргкомитет по проведению этого мероприятия. Его возглавил заместитель премьер-министра правительства РБ Дмитрий Шаронов. Кроме него, в состав комитета вошли председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин и ряд других чиновников.

Оргкомитету поручено составить план мероприятий и смету расходов по подготовке и проведению форума.