|
7 сентября, среда
|
ПУЛЬС
Рустэм Хамитов подписал указ о форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС// 07.09.2016
Вице-премьер Дмитрий Шаронов возглавил оргкомитет по его подготовке.
В Уфе с 30 ноября по 2 декабря состоится Второй форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС. Глава республики Рустэм Хамитов подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
В настоящее время создан оргкомитет по проведению этого мероприятия. Его возглавил заместитель премьер-министра правительства РБ Дмитрий Шаронов. Кроме него, в состав комитета вошли председатель госкомитета по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин и ряд других чиновников.
Оргкомитету поручено составить план мероприятий и смету расходов по подготовке и проведению форума.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
05.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии снова пройдет форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Представители партий рассказали в теледебатах на БСТ про пенсии
07.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии социальные пособия будут начислять по-новому
07.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии парень стал миллионером из-за ошибки в банке
07.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку
06.09.2016 // СПОРТ
Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на две отыгранные шайбы
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы вышли на Тропу здоровья
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте