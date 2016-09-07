|
7 сентября, среда
|
ПУЛЬС
Прокуратура в Башкирии выявила федеральный лес в землях Павловки// 07.09.2016
Нарушения законодательства в сфере лесопользования выявила прокуратура.
Фото: Кристина Дейнеко
Нуримановский районный суд Башкирии согласился с требованием прокуратуры района о признании решения совета сельского поселения об утверждении генерального плана недействующим, сообщает прокуратура республики.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что «совет Павловского сельского поселения незаконно включил в границы населенного пункта свыше 1,1 тыс гектаров защитных лесов, произрастающих вдоль водоемов, в том числе Павловского водохранилища».
Эти данные не были согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства.
Кроме этого, еще 870 гектаров защитного леса были необоснованно включены советом в генеральный план населенного пункта на основании недействующего распоряжения республиканского правительства от 2012 года.
- Незаконное решение местных властей могло привести к массовой вырубке леса и застройке водоохранной зоны, - сообщили в прокуратуре.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр образования Башкирии: Школы могут самостоятельно выбрать пятидневку
06.09.2016 // СПОРТ
Юлаевцы не смогли переиграть «Динамо» несмотря на две отыгранные шайбы
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимцы вышли на Тропу здоровья
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Башкирии ищут мать выброшенного на свалку младенца
06.09.2016 // ПЕРСОНА
Сергей Чикрыжов: Почему Уфе нужен именно трамвай
06.09.2016 // ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте