Прокуратура в Башкирии выявила федеральный лес в землях Павловки

Ольга КОРЗИК

Нарушения законодательства в сфере лесопользования выявила прокуратура.

Фото: Кристина Дейнеко

Нуримановский районный суд Башкирии согласился с требованием прокуратуры района о признании решения совета сельского поселения об утверждении генерального плана недействующим, сообщает прокуратура республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что «совет Павловского сельского поселения незаконно включил в границы населенного пункта свыше 1,1 тыс гектаров защитных лесов, произрастающих вдоль водоемов, в том числе Павловского водохранилища».

Эти данные не были согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Кроме этого, еще 870 гектаров защитного леса были необоснованно включены советом в генеральный план населенного пункта на основании недействующего распоряжения республиканского правительства от 2012 года.

- Незаконное решение местных властей могло привести к массовой вырубке леса и застройке водоохранной зоны, - сообщили в прокуратуре.