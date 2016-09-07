В августе в Башкирии подешевели овощи и подорожали газеты - Башстат

Ольга КОРЗИК

Статистики посчитали, как менялись цены в августе.

В Башкирии в августе этого года в среднем на 12% снизились цены на плодоовощную продукцию, отмечает Башстат.

Так на продовольственном рынке картофель подешевел на 20,9%, лук репчатый, морковь, свёкла, капуста белокочанная – на 11,3-27,4%, огурцы и помидоры свежие – на 17,0% и 42,7% соответственно. На фрукты сохранилась разнонаправленность динамики цен: бананы, яблоки и виноград стали дешевле на 4,2-22,2%, а груши, лимоны и апельсины выросли в цене на 2,0-10,3%.

Также незначительное снижение цен – от 0,2% до 0,7% отмечалось на говядину, свинину бескостную, печень говяжью, сосиски, сардельки, полуфабрикаты мясные, чай, пиво (зарубежных торговых марок), масло подсолнечное, творог нежирный и молоко сгущенное. Отдельные виды рыбопродуктов подешевели на 0,6-3,0%, вместе с тем отмечался рост цен на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 6,9%).

В то же время цены на социально значимые продукты выросли:яйца куриные, мясо кур, соль поваренная пищевая, крупа манная, пшено, сахар-песок, масло сливочное стали дороже на 1,3-2,8%, молоко стерилизованное, горох, фасоль, маргарин, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта и масло оливковое подорожали на 1,3-2,5%, консервы овощные, жевательная резинка и перец черный горошек – на 2,2-4,4%.

Среди непродовольственных товаров отмечается рост цен на газовое моторное топливо – стало дороже на 16,9%, табачные изделия – 1,1%, отдельные виды одежды и обуви – 1,0-4,9%, парфюмерно-косметических товаров и галантерейных изделий – 1,1-3,0%. Цены на общероссийские ежедневные газеты выросли на 4,7%, еженедельные – на 2,7%.

В то же время снижение цен отмечалось на телевизоры, компьютеры, смартфоны, велосипеды, мотоциклы, фотоаппараты, отдельные виды медикаментов (на 0,5-3,3%).

В сфере услуг выросли цены в 13 раз за за удостоверение завещания в нотариальной конторе, стоимость экскурсионных поездок в города Европы − на 1,5-4,2%.