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ПУЛЬС

В Башкирии средняя пенсия почти на 20% меньше официальной - ОТР

Ольга КОРЗИК // 07.02.2017
Такие данные получила информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР).

В Башкирии средняя пенсия почти на 20% меньше официальной, следует из данных информационной службы Общественного телевидения России (ОТР).

Размер средней пенсии в регионе, по данным Росстата, составляет 11,41 тыс. руб.

Однако по данным ОТР, которые основаны на сообщениях самих пенсионеров, эта цифра ниже.

Так средний размер пенсии, по опросу ОТР, в регионе составляет 9,08 тыс руб, при том что минимальная сумма  – 7,6 тыс руб, а максимальная  – 11,59 ты. руб.

Эксперты отмечают, что в целом по стране официальные данные Росстата разнятся на 15%.

- А в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 руб пенсии, а средняя цифра от зрителей  - 8 600, что на одну пятую меньше, -  сообщили в ОТР.

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