В Башкирии средняя пенсия почти на 20% меньше официальной - ОТР

Ольга КОРЗИК

Такие данные получила информационная служба Общественного Телевидения России (ОТР).

В Башкирии средняя пенсия почти на 20% меньше официальной, следует из данных информационной службы Общественного телевидения России (ОТР).

Размер средней пенсии в регионе, по данным Росстата, составляет 11,41 тыс. руб.

Однако по данным ОТР, которые основаны на сообщениях самих пенсионеров, эта цифра ниже.

Так средний размер пенсии, по опросу ОТР, в регионе составляет 9,08 тыс руб, при том что минимальная сумма – 7,6 тыс руб, а максимальная – 11,59 ты. руб.

Эксперты отмечают, что в целом по стране официальные данные Росстата разнятся на 15%.

- А в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 руб пенсии, а средняя цифра от зрителей - 8 600, что на одну пятую меньше, - сообщили в ОТР.