Стало известно, куда полетят отдыхать уфимцы на 23 февраля

Ольга КОРЗИК

По сравнению с прошлым годом количество путешественников увеличилось на 9%.

75% уфимцев, купивших авиабилеты на предстоящие февральские праздники (с 20 по 25 февраля), отправятся отдыхать в российские города. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, следует из данных интернет-сервиса для путешественников Biletix. Оставшиеся 25% поедут за границу. В прошлом году данное соотношение составляло 82% и 18%.

По данным исследования, количество путешественников, купивших билеты на эти даты по сравнению с 2016 увеличилось на 9%.

Рост продаж отмечен как по внутренним, так и по международным направлениям. При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно из Уфы в пределах России вырос на 26% - с 5 734 до 7 234 руб, по международным направлениям, напротив, снизился на 18% - с 18 536 до 15 112 руб, следует из исследования.