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ПУЛЬС

В Башкирии субсидии на проезд в транспорте будут адресными

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 07.02.2017
Ранее они направлялись перевозчикам.

Фото: Азат Гиззатуллин

В правительстве Башкирии создана комиссия, которая рассматривает предложение  об адресном субсидировании проезда в городском транспорте для льготных категорий граждан.

Напомним, что ранее субсидии направлялись перевозчикам, то есть ГУП «Башавтотранс» и МУЭТ Уфы, а также троллейбусному предприятию Стерлитамака и трамвайному депо Салавата. Как отметил на заседании профильного комитета заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин, это решение принято в целях рационального использования бюджетных средств, которые выделяются на поддержку льготных категорий граждан.

- Ежегодно на субсидирование транспортных перевозчиков в этих целях из бюджета выделялось 445 миллионов рублей.  При этом эти цифры мы получали от самих предприятий и не всегда понимали финансовое обоснование таких затрат, - отметил Калимуллин. – Новая форма позволит сэкономить деньги и сделать такую поддержку реально адресной. 

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