В Башкирии субсидии на проезд в транспорте будут адресными

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ранее они направлялись перевозчикам.

Фото: Азат Гиззатуллин

В правительстве Башкирии создана комиссия, которая рассматривает предложение об адресном субсидировании проезда в городском транспорте для льготных категорий граждан.

Напомним, что ранее субсидии направлялись перевозчикам, то есть ГУП «Башавтотранс» и МУЭТ Уфы, а также троллейбусному предприятию Стерлитамака и трамвайному депо Салавата. Как отметил на заседании профильного комитета заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин, это решение принято в целях рационального использования бюджетных средств, которые выделяются на поддержку льготных категорий граждан.